Accident de munca la gara din Ciurea. Victima transportata de urgenta la spital

Accident de munca gara Ciurea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceasta seara, in gara din comuna Ciurea s-a produs un accident de munca. Din primele informatii se pare ca un victima a fost transportata de urgenta la sectia de Neurologie din Iasi. Revenim cu detalii DUREROS! Acest iesean trece prin chinuri insuportabile! Familia cauta cu disperare o solutie, iar medicii fac eforturi uriase Asa ceva mai rar! Un angajat al unui service cunoscut din Iasi a plecat la nunta cu masina de zeci de mii de euro a unui client! "Mi-au furat piesele si le-au vandut in strainatate" TRAGEDIE! Un tanar a murit pe santierul de langa Aeroportul Iasi, strivit de o schela. Peste o luna urma sa fie tata - FOTO, VIDEO Daca ti-a placut art ...