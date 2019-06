Accident deosebit de grav. Cinci oameni au murit, sapte au fost raniti. A fost activat planul rosu de interventie

Accident deosebit de grav in judetul Vaslui, unde cinci persoane au murit, iar alte sapte au fost grav ranite, in uma coliziunii dintre trei autoturisme. Cumplitul accident a avut loc pe Drumul European 581, in zona localitatii Badeana, judetul Vaslui.

Accident grav cu cinci morti, la Vaslui

„La sosirea echipajelor de interventie, au fost gasite 12 victime dintre care opt erau incarcerate. Dintre victimele incarcerate, patru persoane au fost gasite decedate. Au fost transportate la spital opt victime, dintre care trei in stare foarte grava.

Cu toate eforturile depuse de medicii de la Spitalul municipal „Elena Beldiman”, una dintre cele opt victime a decedat. In total, sunt cinci persoane decedate (dintre care una este minora) si 7 persoane ranite, dintre care, doua victime sunt intr-o stare foarte grava”, au transmis reprezentantii ISU Vaslui.

Alte sapte persoane au fost grav ranite, in urma accidentului rutier

Politistii vasluieni au stabilit ca accidentul din zona localitatii Badeana s-a produs dupa ce soferul unui autoturism a incercat sa faca o depasire care s-a dovedit a fo foarte periculoasa. Soferulse pare ca a vrut sa depaseasca mai multe masini, dar nu a mai avut timp, deoarece un alt autoturism venea de pe celalalt sens de mers. A incercat sa reintre pe banda sa de circulatie, dar a acrosat doua autoturisme care circulau regulamentar.

Patru dintre persoanele care se aflau in masina care a intrat in depasire si-au pierdut viata, intre ele si un copil. Vehiculul era inmatriculat in Bacau si oamenii erau in drum spre Grecia.

Cea de-a patra persoana decedata era soferul uneia dintre masinile lovite. In cel de-al treilea autoturism erau doua persoane, sot si sotie, din Bulgaria.

Procurorii au deschis un dosar penal pentru a aflaexact conditiile in care a avut loc tragicul accident soldat cu cinci morti si sapte raniti, dintre care doi foarte grav.

