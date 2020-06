Accident feroviar in Suceava: O tanara a fost ranita dupa ce mașina in care se afla a fost lovita de tren

The Rolling Stones l-a avertizat pe Trump intr-un comunicat emis de echipa de avocati a trupei. Ei au transmis ca lucreaza cu organizatia BMI (Broadcast Music, Inc.) pentru a opri folosirea neautorizata a muzicii grupului.

Un tanar s-a legat cu un lant de un copac intr-o padure din Muntii Parang, apoi a aruncat cheia lacatului. A vrut sa faca un experiment legat de tehnicile de supravietuire in salbaticie, insa nu a luat in considerare faptul ca nu are destule provizii.