Accident feroviar. Traficul este blocat

Traficul feroviar intre localitatile timisene Comlosu Mare si Teremia Mare este blocat, miercuri dupa-amiaza, in urma unui accident in care au fost implicate, la o trecere de cale ferata, un tren Regio si un autotren care transporta cereale. Purtatorul de cuvant al ISU Timis, Elena Megherea, a declarat ca in urma impactului a rezultat o victima care a suferit un traumatism cranio-cerebral si a fost transportata in stare de constienta la spital. Alte patru persoane care se aflau in tren nu au necesitat ingrijiri medicale. Un barbat de 48 de ani s-a aruncat in fata unui tren. Impactul a fost fatal La locul interventiei s-au deplasat o autospeciala de la Statia Sannicolau Mare si o autosanitara SAJ.