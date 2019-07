Accident frontal in Nicolina intre un autoturism si un taxi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceasta seara s-a produs un accident de circulatie in zona Nicolina, intre un autoturism Renault condus de o tanara si un taxi. Impactul a fost aproape frontal si s-a produs pe fondul neacordarii de prioritate. La fata locului s-au deplasat un echipaj de politie si unul de la Ambulanta, insa din primele informatii nimeni nu a fost ranit. Oamenii legii efectueaza cercetari pentru a stabili cu exactitate imprejurarile in care s-a produs accidentul. Sursa foto: Radar Iasi Oficial Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...