Manchester City nu va putea participa în următoarele două sezoane de Champions League, după ce a UEFA a decis că echipa engleză a indus forul european în eroare și a încălcat regula fair-play-ului financiar, informează The Guardian.

Într-o vreme în care singurele cadouri de lux pentru bărbaţi erau băuturile fine, trabucurile sau cămăşile şi cravatele „de firmă", surorile Elena Miu şi Corina Cristian s-au gândit să se nişeze pe segmentul de cadouri de lux dedicat publicului masculin, aducând însă un alt plus: serviciul de gift concierge. Astăzi au ajuns la venituri de peste jumătate de milion de lei şi continuă să atragă sute de clienţi noi an de an.