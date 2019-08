Accident GRAV: Cinci victime, printre care o gravida si doua fete

accident Brezoi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un accident in care au fost implicate trei masini a avut loc, duminica, pe DN7, in localitatea Brezoi, judetul Valcea. In urma impactului, cinci persoane, printre care o femeie gravida in 7 luni si doua fete de 10, respectiv 16 ani, au fost ranite. Potrivit reprezentantilor ISU Valcea, accidentul in care au fost implicate trei masini a avut loc, duminica, pe DN 7, in localitatea Brezoi. Accident in Targu Cucu. Au fost implicate doua autoturisme - FOTO In urma impactului, cinci persoane au fost ranite. Una dintre ele, o femeie de 43 de ani, a refuzat transportul la spital. O alta femeie de 63 de ani a suferit un traumatism toracic, iar cele doua fete. de 10 si 16 ani, au suferit una un traumatism abso ...