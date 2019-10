Accident grav cu o nava de croaziera in Delta Dunarii, la Mila 43. Doua persoane, ranite

În această dimineaţă, a avut loc un accident între un cargo şi o navă de croazieră pe fluviul Dunărea.Potrivit IPJ Tulcea, în dimineața zilei de 5 octombrie a.c, un cargo, sub pavilion străin, în timp ce naviga pe fluviul Dunărea ( în zona Milei Marine 43) s-a ciocnit de o navă de croazieră.În urma evenimentului de navigație, nava de croazieră a suferit mai multe avarii, în zona suprastructurii.Pe nava de croazieră, care este sub pavilion Elveţia şi se numeste Prințesa Isabelase, se aflau în jur de 165 de pasageriCa urmare a acestui eveniment, două persoane au fost preluate de Serviciul de Ambulanță Tulcea pentru efectuarea de investigații medicale.În urma incidentului, nu s-a produs poluarea mediului sau blocarea senalului navigabil.În cauză, polițiștii efectuarea cercetari cu privire la modul în care s-a produs acest eveniment.În prezent, s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere din culpă și vătămare corporală din culpă.Sursă foto: IPJ Tulcea