Accident grav, cu sapte victime, la iesirea din Pascani. Au fost implicate trei masini - UPDATE

accident Gastesti google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza, in judetul Iasi, pe DN28A Pascani-Motca, in localitatea Gastesti, se circula pe un fir, alternativ, dirijat de politisti, din cauza unui accident in care au fost implicate un autoturism si doua autoutilitare. In urma evenimentului o persoana a fost ranita grav si una usor. Se fac cercetari pentru stabilirea vinovatiei. In cursul zilei de astazi, accident rutier s-a produs la iesirea din Pascani. Din primele informatii, in accidentul rutier au fost implicate: o autoutilitara, un microbuz de transporta marfa si un autoturism. Exista sapte victime. Accidentul s-a produs din cauza soferului microbuzulu ...