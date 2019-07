Accident GRAV, cu sase victime. Doua persoane au decedat

accident 5 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doua persoane au murit si alte patru au fost ranite in aceasta dimineata, in urma coliziunii frontale dintre un autoturism si un autotren, pe DN 7, pe Valea Oltului, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea. Accident intre doua microbuze. Au fost implicate 38 de persoane Potrivit sursei citate, accidentul a avut loc in statiunea Calimanesti. Circulatia rutiera in zona este blocata pe ambele sensuri de mers, la locul accidentului efectuandu-se cercetari de catre politisti pentru stabilirea cu exactitate a imprejurarilor in care s-a produs evenimentul. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...