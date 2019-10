Accident GRAV de circulatie la Vaslui! Un autoturism al politiei s-a rasturnat

Accident rutier Vaslui google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un eveniment rutier grav s-a petrecut in urma cu putin timp pe DE581, la aproximativ 2 kilometrii de intrarea in municipiul Husi . O autospeciala de politie din cadrul Sectiei 4 - Politie Rurala Husi a fost acrosata de un alt autoturism marca Logan. Conform primelor informatii, politistul se deplasa pe ruta Husi catre Albita, cand la un moment dat, un sofer al unui autoturism marca Dacia Logan, a piedut controlul asupra directiei de mers, a derapat si a intrat pe contrasens de-a latul, acrosand autoturismul de politie . In urma impactului, autospeciala de politie s-a rasturnat pe spatiul carosabil . Din fericire, nicio persoana nu a fost grav ranita . CONTINUAREA pe BZV Daca ti-a ...