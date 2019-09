Accident grav de munca. Un barbat a cazut in gol de la etajul patru

Accident de munca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un muncitor din Sibiu a cazut de la inaltime la blocul unde lucra, fiind transportat cu rani grave la spital. Un muncitor in vasta de 45 de ani din Sibiu a suferit luni un accident de munca, acesta cazand de la etajul 4 al unui bloc aflat in constructie. Acesta a fost transportat cu o Ambulanta la UPU cu multiple traumatisme. DUREROS! Acest iesean trece prin chinuri insuportabile! Familia cauta cu disperare o solutie, iar medicii fac eforturi uriase Reprezentantii Serviciului Judetean de Ambulanta Sibiu au declarat ca interventia a avut loc intr-un bloc aflat in constructie, muncitorul cazand de la etajul patru pana la nivelul etajului unu al imobilului. Victima avea un traumatism crani ...