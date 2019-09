Accident grav in care au fost implicate doua masini. Incidentul s-a soldat cu cinci victime dintre care trei incarcerate

Accident Valcea 0 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cinci persoane au fost ranite, trei dintre ele fiind incarcerate, in urma unui accident produs, duminica dupa-amiaza, pe DN64, in judetul Valcea. Potrivit IPJ Valcea, accidentul in care au fost implicate doua masini a avut loc duminica dupa-amiaza pe DN64. In urma impactului, una dintre masini s-a rasturnat, iar cinci persoane au fost ranite, dintre care trei au ramas incarcerate. Avionul care trebuie sa il transporte pe Mario Iorgulescu in Italia, blocat pe aeroportul Baneasa Reprezentantii ISU Valcea anunta ca intervin cu o autospeciala de descarcerare, o ambulanta SMURD si trei echipaje de la Serviciul Judetean de Ambulanta. Politistii fac cercetari la fata locului pentru stabilirea imprejuraril ...