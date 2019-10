Accident grav in centrul Clujului - sase persoane au fost implicate

Sase persoane au fost transportate la spital in urma unui accident care a avut loc, in noaptea de vineri spre sambata, in Piata Avram Iancu din Cluj-Napoca si in care au fost implicate o ambulanta si un autoturism. In urma accidentului, ambulanta s-a rasturnat, pacientul pe care il transporta fiind prins in autospeciala, in cealalta masina implicata fiind prinse alte doua persoane.