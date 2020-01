Accident grav in Dolj. Doi oameni au murit, iar alți șapte, dintre care doi copii, au fost raniți

Un accident deosebit de grav a avut loc în urmă cu puțin timp în județul Dolj. Două persoane au murit, iar alte șapte au fost preluate de echipajele medicale sosite la fața locului și transportate la spital. Accidentul a avut loc pe un drum judeţean din judeţul Dolj,între localităţile Galiciuica şi Băileşti, potrivit reprezentanţilor Inspectoratului The post Accident grav în Dolj. Doi oameni au murit, iar alți șapte, dintre care doi copii, au fost răniți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.