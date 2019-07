Accident grav in Giurgiu intre o masina si un utilaj agricol: O femeie a murit

O femeie in varsta de 49 de ani a decedat si un barbat de 50 de ani a fost transportat la spital cu leziuni la nivelul gatului dupa ce masina in care se aflau a intrat in coliziune cu un utilaj agricol pe DJ 512 in comuna Prundu, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Giurgiu.