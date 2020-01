Accident grav, in jud. Constanța: un microbuz plin cu calatori s-a rasturnat: 11 victime

La ora 11.00, este programată întâlnirea preşedintelui Klaus Iohannis cu ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, Lucian Bode, şi cu premierul Ludovic Orban şi are loc în contextul în care Comisia Europeană a solicitat României, în data de 23 decembrie 2019, o serie de clarificări privind impactul autostrăzii Sibiu - Piteşti asupra mediului, pe traseul acesteia.

Cunoscutul jurnalist Dan Bucura s-a decis in sfarsit sa intre-n pas cu vremurile si sa isi deschida un site jurnalistic, care sa se imbine armonios cu subiectele de presa pe care le promova pana acum cu foarte mare succes pe retelele de socializare. Urandu-i sa aiba aparte de cel putin acelasi succes si-n continuare, anuntand si ca in ceea ce ne priveste il vom sprijini si-n continuare, il lasam pe Dan Bucura sa-si descrie in continuare proiectul: