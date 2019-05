Accident GRAV in localitatea ieseana Horia! Un tanar de 28 de ani a decedat - FOTO

Accident Horia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cursul zilei de astazi, un grav accident rutier s-a produs in localitatea ieseana Horia. In urma accidentului a rezultat o persoana decedata, un tanar in varsta de 28 de ani. Vezi si: Exclusiv! Accident rutier la Iasi. A fost implicat un TIR - FOTO Potrivit martorilor, acesta a intrat pe contrasens si a intrat in coliziune cu un autoturism care circula regulamentar. Ambii soferi au fost transporati la spital pentru a primi ingrijiri medicale. Din pacate, tanarul a decedat in urma leziunilor suferite. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...