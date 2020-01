Accident grav in Suceava! Un microbuz s-a cocnit cu un autoturism

DNA cere condamnarea lui Zgonea la o pedeapsa in penitenciar si prezinta interceptari in care apar numele lui Dragnea si Ciolacu Un procuror DNA a cerut, luni, Tribunalului Bucuresti sa-l condamne pe fostul sef al Camerei Deputatilor, Valeriu Zgonea, la o sentinta cu executare in penitenciar pentru infractiunea de trafic de influenta.

Un cantaret american a murit pe scena Cantaretul si compozitorul american David Olney a murit, sambata, pe scena, in timpul unui concert desfasurat in statul american Florida. Artistul avea 71 de ani, scrie CNN. Cel mai probabil, David Olney a murit in urma unui atac de cord, conform sursei citate.

Plecare importantă din DNA: Kovesi îl "recuperează" pe Bulancea, autorul ruşinosului dosar al lui Tiberiu Niţu Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii trebuie să decidă, în ședința de marţi, 21 ianuarie, cu privire la o solicitare a Parchetului European (EPPO) condus de Laura Codruţa Kovesi. EPPO solicită detașarea în cadrul acestei instituții a procurorului DNA Marius Bulancea, fostul consilier al lui Kovesi, în prezent șeful Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție (Secţia a II-a din DNA).

Informatii incendiare: Kovesi face presiuni sa-l puna procuror general pe anchetatorul dosarului "Ayahuasca", iar Gelu Oltean sa faca un set de denunturi spectaculoase "la vârf" Pe fondul concursului organizat de ministrul Justitiei, Catalin predoiu, pentru ocuparea functiilor de sefi de parchete, am intrat in posesia unor informatii incendiare, care conduc catre faptul ca Laura Codruta Kovesi, acum procuror sef la parchetului European, fost sef al DNA si al Parchetului General din Romania, doreste sa-si plaseze un pion cheie in Ministerul Public, facand presiuni ca Marian Drilea sa ajunga procuror sef al parchetului General.

Femeia pe care generalul Pahonțu vrea să o impună candidată a PNL la Primăria Capitalei! Îi face deja campanie. Legătura cu Lia Olguța Vasilescu Numirea Violetei Alexandru la ministerul Muncii nu a fost deloc întâmplătoare. Lia Olguța Vasilescu a reușit să-și crească enorm imaginea, abordând subiectul pensiilor regulat, fix din fotoliul pe care-l ocupă acum protejata generalului Pahonțu.

Firea ii face plangere penala si lui Rares Bogdan. Este a treia sesizare anuntata de primar in 2020 Primarul Capitalei Gabriela Firea reactioneaza la afirmatiile lui Rares Bogdan, conform carora PSD "a periclitat parteneriatele vitale cu Uniunea Europeana si SUA", si anunta ca va depune o plangere penala pe numele europarlamentarului PNL, caruia ii cere "dovezi palpabile, nu vorbe".

Un francez este judecat pentru uciderea unei romance de 18 ani. A fost descoperit la 2 ani de la crima Un lucrator la frontiera suspectat ca ar fi ucis brutal, la sfarsitul anului 2016, o prostituata de 18 ani din Romania, care devenise de nerecunoscut si a fost identificata aproape un an mai tarziu, va fi judecat in 2020 in fata Tribunalului penal din Doubs, in estul Frantei, a anuntat sambata parchetul.

Interes internaţional pentru selecţia lui Predoiu. Expert anticorupţie: 'Este cu siguranţă candidatul potrivit pentru DNA' Concursul organizat de ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, pentru şefia DNA stârneşte interes şi în Republica Moldova. Expertul anticorupţie Cristina Țărnă, fost director adjunct al Centrului Naţional Anticorupţie de la Chişinău salută înscrierea în cursă a procurorului Mariana Alexandru, despre care afirmă că "este cu siguranţă candidatul potrivit pentru DNA".