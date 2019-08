Accident grav la Vaslui! A fost implciat un autobuz cu 15 persoane la bord

accident 5 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un autobuz care efectua curse regulate Vaslui - Albesti a fost implicat astazi intr-un accident rutier la iesirea din municipiul Vaslui, pe DN24, in localitatea Muntenii de Jos. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, Bogdan Gheorghita, autobuzul, in care se aflau 15 persoane, a intrat in coliziune cu un autoturism in care circula doar conducatorul auto. Exclusiv! Accident rutier cu mai multe victime la Iasi "In urma impactului nu au fost inregistrate victime. Ambii conducatori auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. Politistii rutieri efectueaza cercetari pentru a stabili cine se face vinovat de producerea accidentului& ...