Accident grav: O masina a intrat intr-un tir. Doua persoane au decedat

Accident cu cinci victime in Brasov, dupa ce o masina a intrat pe contrasens si s-a ciocnit cu un TIR. Coliziunea s-a produs la iesirea din localitatea Rupea catre Sighisoara. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN13 Brasov – Targu Mures, la iesirea din localitatea Rupea catre Sighisoara, in judetul Brasov, pe un segment de drum in curba, un autoturism a patruns pe contrasens, unde a intrat in impact cu un autotren. Accident intr-o comuna ieseana In urma accidentului au rezultat cinci victime, a caror stare este evaluata de cadrele medicale, scrie observator.tv. Potrivit ISU, doua persoane de sex masculin au decedat, in timp ce doua femei cu multipl ...