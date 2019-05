Accident grav pe autostrada in Germania. Mai multi romani implicati. O femeie a murit pe loc

accident google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un accident rutier grav a avut loc in cursul noptii trecute pe autostrada A3 din Germania. Concret, o autoutilitara si un microbuz in care se aflau zece romani au intrat in coliziune, in apropiere de orasul Limburg an der Lahn. O romanca in varsta de 40 de ani a murit pe loc, dupa ce a fost proiectata cativa metri, prin parbrizul microbuzului. Microbuzul s-a rasturnat de cateva ori pe strada. Toti romanii din microbuz au ajuns la spita, unii dintre ei fiind in stare foarte grava. Unul dintre cei accidentati grav a fost transportat cu un elicopter la cel mai apropiat spital. "Ne-au spus ca microbuzul a fost lovit din spate si a fost aruncat pe banda cealalta. Pe banda aia i-a lovit un tir si aia a fost. ...