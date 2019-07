Circulaţie întreruptă la această oră pe Autostrada A2 din cauza unui carambol. Trei maşini s-au ciocnit şi patru oameni au fost răniţi, informează Centrul Infotrafic. Printre răniţi este şi un copil de 11 ani. Traficul este oprit în zona localității Valu lui Traian din Constanța. Un elicopter SMURD a fost solicitat la faţa locului pentru The post Accident grav pe Autostrada Soarelui. Un copil a fost preluat de elicopterul SMURD appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.