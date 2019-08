Accident grav pe o sosea din Dolj. A fost activat Planul Rosu

Doi oameni au murit si sase au fost raniti, miercuri, dupa ce un microbuz s-a rasturnat in localitatea doljeana Pielesti.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dolj, in microbuz se aflau 13 persoane. Doua au fost declarate decedate, sase vor fi transportate la spital, iar alte cinci au refuzat sa fie duse la o unitate medicala.

Un microbuz s-a rasturnat in afara carosabilului, miercuri, in localitatea Pielesti. Avand in vedere numarul posibilelor victime, la nivelul judetului a fost activat Planul rosu de interventie care presupune suplimentarea resurselor medicale la fata locului.

“Din primele date, se pare ca un microbuz care se deplasa pe DN 65, dinspre Bals, s-a rasturnat pe partea carosabila, intr-una dintre curbele din zona respectiva. Mai multor persoane li se acorda ingrijiri medicale. Este posibil ca doua persoane sa fi decedat”, a anuntat IPJ Dolj.

ISU Dolj mai precizeaza ca in zona indicata au fost trimise o autospeciala de descarcarare, doua autospeciale pentru transport victime multiple si doua echipaje ale Serviciului Judetean de Ambulanta.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.