Accident GRAV! Trei masini si un TIR implicate si cinci victime

accident 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cinci persoane au fost ranite in aceasta dimineata, dupa ce trei masini si un TIR s-au ciocnit in judetul Bacau. Potrivit informatiilor obtinute, unul dintre soferi ar fi facut o depasire neregulamentara. Traficul a fost reluat pe DN11 Onesti - Bacau, in zona localitatii Helegiu, judetul Bacau. Exclusiv! Accident rutier la Iasi! Un pieton a fost acrosat pe o trecere de pietoni Cele cinci persoane, usor ranite, au fost transportate la spital. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. cinci persoane ranite trei masini ti ...