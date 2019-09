Accident GRAV: Un barbat mort si alte trei persoane ranite

acident google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat a murit si alte trei persoane au fost ranite intr-un accident de circulatie produs sambata seara, pe DJ212A, in judetul Braila, potrivit informatiilor furnizate de IPJ Braila. Un barbat de 68 de ani, in timp ce se deplasa cu masina dinspre localitatea Marasu catre Braila, a pierdut controlul autoturismului, a patruns pe contrasens si a iesit in afara partii carosabile, rasturnandu-se prin partea stanga a sensului de mers. Dani Otil, implicat intr-un accident cu masina de raliu. In ce stare este prezentatorul TV In urma accidentului, soferul a murit, iar trei pasageri au fost raniti, fiind transportati la Unitatea de Primiri Urgente Braila. In cauza a fost intocmit dosar penal pentru ucidere s ...