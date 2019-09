Accident grav! Un excavator a spulberat o motocicleta. Doua persoane au murit - VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doua persoane au murit in urma unui accident produs, vineri seara, pe DN2A, Constanta-Slobozia, in care au fost implicate o motocicleta si un buldoexcavator. In urma impactului, motocicleta a luat foc, iar flacarile s-au extins si la excavator. Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane informeaza ca accidentul s-a produs vineri seara pe DN2A Constanta–Slobozia, pe raza localitatii Dorobantu. Potrivit politistilor constanteni, se pare ca excavatorul a iesit de pe o strada laterala in drumul national si nu a acordat prioritate de trecere unei motociclete, pe care se aflau doua persoane. Reprezentantii ISU Constanta sustin ca, in urma impactului, motocicleta a luat foc, iar flacarile s- ...