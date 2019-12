Accident in Capitala! O persoana a ajuns in stare grava la spital

Accident în Capitală! O persoană a ajuns în stare gravă la spital. Conducatorul unui auto care de deplasa pe Sos.Fundeni dinspre Colentina catre Pantelimon, in momentul in care a ajuns in dreptul imobilului 134, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune cu un stalp de beton amplasat pe partea drepta. […]

The post Accident în Capitală! O persoană a ajuns în stare gravă la spital appeared first on Cancan.ro.