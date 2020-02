Accident in cursa de 500 de mile de la Daytona: Pilotul Ryan Newman a ajus la spital in stare grava, dar viata nu ii este in pericol - VIDEO

Pilotul Ryan Newman a ajuns la spital cu probleme grave de sănătate după ce a suferit, luni, un accident în cursa de 500 de mile de la Daytona, informează presa internaţională. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); "Ryan Newman este tratat la Halifax Medical Center. El este în stare gravă, dar doctorii au precizat că rănile lui nu-i pun viaţa în pericol", se arată într-un comunicat al echipei Roush Fenway Racing. În utlimul tur, aflat la conducerea cursei, talonat şi atins de un alt concurent, Newman a pierdut controlul maşinii Ford pe care o conducea cu aproximativ 300 de kilometri/oră, iar aceasta a virat dreapta şi a izbit zidul de protecţie al circuitului. Maşina a ricoşat pe pistă, a lovit un alt Ford, s-a răsturnat, iar forţa impactului a târât-o pe o lungă distanţă, dincolo de linia de sosire. În urma frecării, maşina lui Newman a luat foc, dar din fericire incendiul produs nu a cuprins întreaga epavă şi a fost stins de stewarzi. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Here is the final lap of the Daytona 500 in which Ryan Newman's car was flipped at the line. We will continue to keep you updated on his status as we learn more. pic.twitter.com/qkEwQBpoP0 — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) February 18, 2020 În vârstă de 42 de ani, Newman are 19 sezoane în Nascar şi a câştigat Daytona 500 în 2008, precum şi alte 18 curse. Cursa trebuia să aibă loc duminică. Preşedintele Donald Trump a dat startul, concurenţii au efectat un tur de pistă, apoi ploaia a împiedicat desfăşurarae cursei, care a fost reprogramată pentru luni. Articolul de mai sus este destinat exclusiv ...