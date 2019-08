Accident in Iasi. Un pieton a fost ranit - VIDEO / FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu cateva minute o tanara de 18 ani a fost lovita de un autovehicul pe Soseaua Nicolina, in apropierea Sectie Numarul 6 de Politie Iasi. Aceasta a traversat neregulamentar. Soferul care se afla la volanul unui vehicul marca Skoda nu consumase bauturi alcoolice. acestuia i s-a intocmit dosar pentru vatamare corporala din culpa. Filmul unei TRAGEDII! Unul dintre cei mai apreciati angajati ai TVR Iasi a murit intr-un accident de motor alaturi de sotia lui. Greseala care i-a ucis pe amandoi! EXCLUSIV! Imagini de pe camerele de supraveghere! Iata momentul impactului in care si-a pierdut viata regizorul TVR Iasi Tudor Axinte Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...