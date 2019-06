Accident in județul Sibiu, dupa ce un microbuz s-a ciocnit cu un TIR, pe A1, pe viaductul de la Aciliu

O persoană a fost rănită, luni seară, după ce un microbuz cu pasageri s-a ciocnit cu un TIR, pe autostrada A1, pe viaductul de la Aciliu, judeţul Sibiu.

Accidentul a avut loc, luni seară, pe autostrada A1, la kilometrul 273+500, pe calea 2, pe viaductul de la Aciliu.

Potrivit Poliţiei Judeţene Sibiu, şoferul unui microbuz nu a păstrat distanţa de siguranţă în mers, astfel că microbuzul s-a ciocnit cu un TIR care circula regulamentar în faţa sa, pe banda 1.

Un pasager din microbuz a primit îngrijiri medicale, fiind conştient.

În total, în microbuz erau cinci pasageri şi şoferul. Şoferul microbuzului are 32 de ani, iar pasagerul transportat la spital are 24, ambii find cetăţeni străini, arată Poliţia Sibiu. Şoferul TIR-ului are 33 de ani şi este din Cluj.

Ca urma a accidentului, se circulă restricţionat pe banda 2.