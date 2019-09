Accident in miez de noapte: Un tanar din Constanta a distrus gardul unei case din Tulcea. Ce alcoolemie avea soferul

Aseară, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Jurilovca au fost sesizați de către o femeie, din comuna Jurilovca, județul Tulcea, despre faptul că un auto i-a distrus gardul locuinței, iar conducătorul auto a părăsit locul faptei.Imediat după sesizare, polițiștii au efectuat verificări pe raza localității, identificând un bărbat, în vârstă de 32 de de ani, din Constanța, bănuit de săvârșirea faptei. Astfel, polițiștii au stabilit faptul că, bărbatul, în timp ce conducea un auto pe raza localității Jurilovca, a pierdut controlul asupra direcției de mers, iar autoturismul a lovit gardul unei locuințe.În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că, bărbatul se afla sub influența băuturilor alcoolice, cu o concentrație de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză, s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere sub influența băuturilor alcoolice și distrugere din culpă.