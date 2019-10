Accident in Transfagarasan. Patru tineri s-au prabusit cu masina de la o inaltime de aproxiamtiv 40 de metri

Accident Transfagarasan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O masina in care se aflau patru tineri s-a prabusit, pe Transfagarasan, de la o inaltime de 40 de metri, de pe un tronson pe altul al drumului, intr-o curba, dupa ce s-a rostogolit de cateva ori. Tinerii au scapat cu rani usoare si au iesit singuri din autoturism. Salvamontistii din Arges au intervenit, duminica, la un accident pe Transfagarasan, produs la km 115, intr-o curba „ac de par”, unde o masina in care se aflau patru tineri a iesit de pe drum si s-a prabusit de la o inaltime de aproximativ 40 de metri, de pe un tronson pe altul. Accidentul a fost observat si anuntat la 112 de catre un participant la trafic. Exclusiv! Inconstienta la volan! Accident rutier GRAV in judetul I ...