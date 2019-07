Accident intre doua microbuze. Au fost implicate 38 de persoane

microbuz google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cursul zilei de astazi, in judetul Brasov a avut loc un accident rutier intre doua microbuze in care se aflau 38 de persoane, dintre care 32 de copii. Cinci dintre micuti au avut nevoie de ingrijiri medicale, dar au refuzat transportul la spital. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, pompierii au fost solicitati sa intervina, vineri, la un accident rutier in care au fost implicate doua microbuze in care se aflau 32 de copii si sase adulti. La fata locului s-au deplasat trei echipaje SMURD, iar cadrele medicale au acordat ingrijiri pentru cinci copii care fusesera raniti in evenimentul rutier. Ei suferisera diverse traumatisme minore si au refuzat transportul la spital ...