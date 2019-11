Accident intre tramvaiul 41 și un autobuz 641. Șase persoane au fost ranite.

Un tramvai 41 s-a ciocnit în această dimineață cu un autobuz 641 care circulă pe aceeași linie. Accidentul a avut loc la Piața Presei Libere , în intersecție, în jurul orei 6.00. În urma impactului, vatmanul, șoferul autobuzului și patru pasageri au fost răniți. În zonă au fost trimise mai multe echipaje de pompieri și The post Accident între tramvaiul 41 și un autobuz 641. Șase persoane au fost rănite. appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.