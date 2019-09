Accident la Timisoara! O masina de politie s-a rasturnat

accident masina politie cu rotile in sus google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un echipaj de politie a trecut prin momente dificile, dupa ce autospeciala in care se aflau a fost lovita puternic de un sofer care n-a respectat girofarul aprins si semnalele auditive pornite de politistii in misiune. Masina de politie a fost lovita in plin si rasturnata in intersectie, insa nu au rezultat raniti in urma impactului, doar pagube materiale. Martorii la eveniment au sarit imediat in ajutorul politistilor si chiar au repus masina pe roti. "A fost o tamponare la intersectiile strazilor Ripensia cu bulevardul Eroilor. Autospecia de Politie rula pe strada Ripensia, avand semnalele acustice si luminoase in functiune, iar la intersectia cu bulevardul Eroilor a ...