Accident mortal cu ROMANI in Ungaria: Oamenii au ars de vii in masinilor lor dupa un accident cu TIR, pe autostrada

Sapte persoane si-au gasit sfarsitul arzand de vii in propriile lor masini, in urma unui accident de proportii catastrofale provocat de impactul cu un TIR. Potrivit PresaSM, unul dintre automobile implicate in accident este o Skoda inmatriculata in Romania. In masina inmatriculata in Romania s-ar fi aflat o familie cu doi copii.

Tragedia s-a petrecut luni dimineata, in jurul orei 2.30, pe Autostrada M5 din Ungaria, cand, un TIR inmatriculat in Serbia, care se indrepta spre Budapesta, dinspre granita, din motive inca neelucidate, a rupt parapetul autostrazii M5 si a patruns pe contrasens, unde s-a ciocnit de doua masini care circualu regulamentar.

In timpul interventiei pompierilor, autostrada a fost inchisa, pe ambele directii de mers.

Cele doua masini au luat foc, la fel si TIR-ul. Toate cele sapte persoanele aflate in masinile mici ars de vii, insa soferul camionului a scapat nevatamat.

Presa din Ungaria titreaza ca este vorba despre doua masini cu numere de inmatriculare straine, iar potrivit informatiilor PresaSM, unul dintre automobile, o Skoda, este inmatriculat in Romania, iar un altul in Olanda. In masina inmatriculata in Romania s-ar fi aflat o familie cu doi copii.

