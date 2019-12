Accident mortal de Craciun. Un tanar de 16 ani și-a pierdut viața

Accident Padureni

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

In cursul diminetii, in jurul orei 10.00 a avut loc un tragic eveniment rutier. Un tanar de 16 ani a condus un autovehicul pe directia sat Padureni-strada Oasului, iar, pe fondul neadaptarii vitezei in curba, a pierdut controlul vehiculului si a intrat intr un cap de pod. Conducatorul auto se afla singur in masina in momentul impactului, iar, din nefericire, in urma nefericitului eveniment acesta a decedat pe loc. Acestea sunt primele informatii, se efectueaza verificari.