Accident mortal: Fostul prefect al judetului Constanta Ioan Albu dus la arestare

Fostul prefect al judeţului Constanţa Ioan Albu a fost reținut de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia.Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatului A.I. pentru săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă, faptă prev. si ped. de art. 192 alin. (2) din C. Pen. şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, faptă prev. si ped. de art. 336 alin. (1) din C. pen., cu aplic. art. 38 alin. 1 din C.pen.Din ordonanța întocmită de procurori a rezultat că există date și probe potrivit cărora:La data de 16.02.2020, în jurul orelor 1915, inculpatul A.I., având o alcoolemie de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, a condus pe drumurile publice din jud. Constanţa un autoturism marca Range Rover, iar în timp ce circula dinspre localitatea Ciocîrlia de Sus către com. Cobadin, la km. 231+600m, a pătruns pe contrasens şi a intrat în coliziune frontală cu autoturismul marca Peugeot, care circula regulamentar din sens opus şi care era condus de numitul T.A. În urma accidentului, a rezultat decesul numitului T.A.La data de 20.02.2020 procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia au formulat o propunere de luare a măsurii de arestare preventivă ce a fost înaintată judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Medgidia urmând ca judecătorul de drepturi şi libertăţi să dispună asupra măsurii preventive solicitate.Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.