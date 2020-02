Accident mortal pe DN 3. Cui apartine masina de lux pe care o conducea fostul prefect Ioan Albu in momentul tragediei rutiere

Maşina este înmatriculată pe firma familiei Albu

Fostul prefect al judeţului Constanţaa produs un accident, duminică seară, în jurul orei 19.15, pe DN 3, între Ciocarlia de Sus şi Ciocârlia de Jos. În urma impactului, autoturismul lovit s-a rostogolit pe câmp. Şoferul a fost aruncat din maşină, care s-a răsturnat peste el. Bărbatul a murit pe loc.În urma accidentului, Poliţia a deschis dosar penal pe numele fostului prefect Ioan Albu. Anchetatorii au stabilit că acesta avea o alcoolemie de 0,91 în aerul expirat.Facem menţiunea că Albu a rămas internat la Spitalul Judeţean Constanţa, în urma accidentului produs pe DN 3, în apropiere de Ciocârlia, când a intrat cu autoturismul în coliziune cu o altă maşină. În urma accidentului, un bărbat de 44 de ani s-a stins.Ioan Albu a suferit o fractură de stern şi contuzii pulmonare, care se manifestă, de obicei, la 24 de ore de la un astfel de accident. Relevant este faptul că fostul prefect purta centură, ceea ce explică fractura de stern. A rămas internat pentru politraumatisme, urmând să fie sub supraveghere câteva zile.Ioan Albu a fost prefect al judeţului Constanţa timp de un an, între 2017 şi 2018. A fost numit reprezentant al Guvernului în teritoriu în iulie 2017, iar în iunie 2018, Ioan Albu a solicitat ministrului Afacerilor Interne de la acea vreme, Carmen Dan, „încetarea exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de prefect al judeţului Constanţa” şi a spus că se întoarce în mediul privat.Albu s-a născut pe 17.07.1981 la Medgidia, judeţul Constanţa. El absolvent al Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii, specializarea Agricultură, Universitatea „Ovidius“ Constanţa. A absolvit şi Facultatea de Drept, specializarea Drept, a Universitatea „Spiru Haret“ din Bucureşti.Potrivit declaraţiei de avere publicate în timpul mandatului de prefect, Ioan Albu deţine un teren agricol de 31,3311 ha la Murfatlar, un teren agricol de 3,5 ha la Cobadin, un teren agricol de 10,5267 ha la Ciocârlia, o păşune de 4 ha la Cernavodă, o păşune de 0,8 ha la Tuzla, un teren agricol de 9 ha la Pecineaga şi un teren intravilan de 0,03 ha la Constanţa. Acesta mai are şi două apartamente situate pe strada Pescarilor din Constanţa şi un garaj, tot pe strada Pescarilor.Până să fie numit în funcţia de director al Direcţiei Judeţene pentru Agricultură Constanţa, Albu a avut venituri ca inginer agronom de la SC Agronaut SRL, SC Nostalgic SRL şi ca jurist de la SC Cosmara Pest SRL, dar şi de la Consiliul Judeţean Constanţa - indemnizaţie de consilier judeţean.De altfel, potrivit unor surse din anchetă, bolidul de lux marca Range Rover este înmatriculat pe una dintre societăţile comerciale care aparţin familiei Albu, respectiv Agronaut SRL. În declaraţia de avere a fostului prefect nu este menţionată deţinerea niciunui autoturism.