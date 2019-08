Accident mortal. Polițiștii iau in calcul o sinucidere

Un tînăr de 21 de ani a murit în urma unui cumplit accident de circulație. S-a întâmplat în Bistrița în nopatea de vineri spre sâmbătă. Tânărul conducea o mașină puternică și s-a izbit violent de stâlpul de susținere a unei pasarele din oraș. Tânărul a murit în momentul impactului deosebit de puternic. Polițiștii iau în The post Accident mortal. Polițiștii iau în calcul o sinucidere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.