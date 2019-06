Accident MORTAL: Trei barbati si-au pierdut viata si unul a fost ranit grav

accident Gorj google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Trei barbati au murit si unul a fost ranit grav dupa ce masina in care se aflau a cazut, duminica, de un pod din orasul Novaci, in raul Gilort, din judetul Gorj. Accidentul rutier a avut loc, iun aceasta dimineata, pe un pod din orasul Novaci, judetul Gorj. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Gorj, o masina in care se aflau patru barbati a cazut de pe pod, rasturnandu-se pe plafon, in apropierea unui rau. Cine sunt romanii morti in accidentul din Franta. Veneau din Anglia, intre ei e un bebelus de 18 luni „Accidentul rutier s-a produs pe raza localitatii Novaci, a fost implicat un autovehicul care a cazut de pe un pod. (...) In urma impactului au rezultat patru vi ...