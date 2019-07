Accident cumplit în această dimineață pe Valea Oltului. Un TIR și două autoturisme s-au ciocnit în dreptul localității Călimănești-Seaca, iar bilanțul este tragic. Doi oameni și-au pierdut viața, iar alte cinci persoane sunt rănite, anunță Antena 3. Șoferul unui autoturism ar fi adormit la volan, a intrat pe contrasens și s-a ciocnit violent cu un The post Accident pe Valea Oltului. Doi oameni au murit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.