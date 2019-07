Accident provocat de un șofer fara permis. Victima, fratele lui de 12 ani

Un copil de 12 ani şi-a pierdut viaţa într-un accident de circulaţie produs chiar de fratele lui mai mare. Tragedia a avut loc marți dimineaţă în localitatea Bacești, din judeţul Vaslui. Copilul de 12 ani a luat maşina familiei şi a plecat să îl ia pe fratele lui care venea cu un microbuz din Anglia. The post Accident provocat de un șofer fără permis. Victima, fratele lui de 12 ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.