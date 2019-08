Accident rutier cu 3 masini implicate, pe raza comunei Iacobeni

accident1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un accident rutier in care au fost implicate trei masini, doua autoturisme si un autocamion, s-a produs pe raza comunei Iacobeni, la intersectia dintre DN17 si DN18. Evenimentul a fost anuntat la 112 la ora 16:37, iar in masini se aflau in total 10 persoane. La fata locului au intervenit modulul SMURD de la Detasamentul de Pompieri Vatra Dornei, cu o autospeciala pentru descarcerare, doua echipaje SAJ dar si o ambulanta SMURD. Patru din cele zece persoane, doi adulti si doi minori, au primit ingrijiri medicale, dupa care au fost transportate la Centrul de Primire Urgente Vatra Dornei, cu leziuni minore. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...