Accident rutier cu doua victime in judetul Iasi

Un accident rutier a avut loc in aceast dimineata in satul Borsa, din localitatea ieseana Vladeni. Un autoturism a lovit doua persoane care mergeau pe drum, dupa care s-a oprit in gard. Cei doi pietoni au fost gasiti inconstienti. O femeie in varsta de 47 ani a fost dusa la spital cu politraumatism, traumatism cranio cerebral cu pierderea cunostintei, fractura deschisă gamba, fractura humerus stang si traumatism toraco abdominal. Cea de-a doua victima, in varsta de 53 ani, a fost dusa la spital cu politraumatism, șoc hemoragic, traumatism cranio cerebral cu pierderea cunostintei, fractura deschisă genunchiul drept, traumatism toraco-abdominal si posibila ruptura de splina. Acesta a fost dus direct in sala ...