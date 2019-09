Accident rutier cu victime. S-a deschis dosar penal pentru vatamare corporala din culpa - FOTO

Accident Nicolae Balcescu Bacau 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceasta seara , in localitatea Nicolae Balcescu din judetul Bacau a avut loc un accident de circulatie. Din primele informatii se pare ca un barbat din Neamt, soferul unuia dintre autoturisme, nu a pastrat distanta regulamentara fata de masina din fata condusa de un tanar din acelasi judet. Ambii conducatori auto au fost raniti, fiind necesara interventia echipajelor medicale si transportul acestora la o unitate medicala. In urma accidentului s-a intocmit dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. Bogdan Licu, explicatii PUERILE in cazul Mario Iorgulescu: Nu aveam nicio parghie sa impiedicam transferul Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagi ...