Accident rutier grav la iesire din Ovidiu. Trei masini, implicate. Persoane incarcerate. Intervine elicopterul

Un accident rutier grav a avut loc, cu puțin timp în urmă, la ieșire din Ovidiu, zona Celsy. Trei autoturisme au fost implicate iar două persoane se află în stare gravă, încarcerate în fiarele mașinilor. La fața locului se deplasează elicopterul SMURD.„In urma unui apel primit la 112, am fost solicitati sa intervenim la un accident rutier. Din primele informatii, ar fi 3 auto implicate, 5 persoane implicate in accident, din care 2 ranite grav, incarcerate, (una a fost deja extrasa), 2 ranite usor si un minor cu atac de panica. Forțele alocate sunt: o autospeciala de stingere, o autospeciala de descarcerare, Smurd C, Smurd B, in sprijin 3 echipaje Saj si elicopterul SMURD”, transmite ISU Constanța.