Accident rutier grav. O femeie s-a izbit din plin intr-un tramvai. O persoana a decedat si alte 25 se afla in grija medicilor

Un accident infiorator s-a produs in Chisinau, dupa ce soferita unui Porsche Cayenne a intrat cu viteza intr-un troleibuz plin cu oameni, care urma sa opreasca in statie. In urma impactului devastator, o persoana a murit si alte 25 au ajuns la spital. Nenorocirea s-a produs ieri, in jurul orei 14:00, la intersectia strazilor Alba Iulia si Onisifor Ghibu, intr-o zona aglomerata din sectorul Buiucani. Potrivit martorilor, bolidul circula cu viteza excesiva, ar fi trecut pe culoarea rosie a semaforului si a lovit troleibuzul care urma sa opreasca in statia plina cu oameni. Impactul a fost teribil. Autoturismul Porsche Cayenne s-a facut zob, partea din fata fiind practic distrusa. Pasagerul din dreapta ...