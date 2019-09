Accident rutier grav. O persoana a decedat, alte cinci sunt ranite iar medicii incearca

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un grav accident de circulatie a avut loc, joi seara, pe DN2 - E85, in afara localitatii Slobozia Bradului, judetul Vrancea, unde o persoana a decedat si alte sase sunt ranite. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, a anuntat ca pe DN2 – E85, in afara localitatii Slobozia Bradului a avut loc un accident rutier provocat din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de drum a soferului care conducea un camion Accident in cascada soldat cu un deces. O femeie si doi copii transportati de urgenta la spital „Conducatorul unui autocamion care circula pe DN2 E85, dinspre Focsani catre Buzau, in afara localitatii Slobozia Bradului, la km 152, nu a adaptat viteza la conditiile de drum, a franat, moment in care vagonul ...